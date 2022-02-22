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Общество

Псковичей просят помочь в поисках сбежавшей из приюта пугливой собаки

Псковичей просят помочь в поисках сбежавшей из зооприюта «Лесопилка» собаки Лапочки. Информация опубликована в группе общественной организации «Зоозащита» в соцсети «ВКонтакте».

Всех неравнодушных людей, руководителей и сотрудников предприятий, которые расположены рядом с приютом, жителей района Любятово призывают быть внимательнее.

«Если вы увидите небольшую, очень пугливую собачку, которая передвигается горбиком и чаще прячется в укромных местах, сообщите нам. Неважно, в какое время суток. Не пытайтесь её поймать – просто сообщите», – написали волонтёры.

Также требуется помощь в печати и расклейке листовок с информацией о поиске Лапочки.

Сведения о нахождении собаки можно сообщить по телефонам 8-911-362-31-25, 8-911-350-19-90, 8-911-399-70-17, 8-911-892-19-56.

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