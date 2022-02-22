Студентки Островского многопрофильного колледжа сделали модные стрижки однокурсникам

20:03, 22 февраля 2022, ПАИ

В преддверии Дня защитника Отечества девушки-парикмахеры группы № 13 Островского многопрофильного колледжа сделали модные стрижки парням из группы № 12. Об этом сообщает газета «Островские вести».

В пресс-центре колледжа отметили, что парням такие неожиданные подарки очень понравились. А девушки заодно потренировались, повысили своё профессиональное мастерство.

Практиковались будущие парикмахеры Снежана Редько, Алина Рыбакова, Анна Терентьева, Александра Фролова, Елена Самуйлова. Стрижки они выполнили под руководством мастера производственного обучения Светланы Звонарёвой.

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