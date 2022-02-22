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Общество

Студентки Островского многопрофильного колледжа сделали модные стрижки однокурсникам

В преддверии Дня защитника Отечества девушки-парикмахеры группы № 13 Островского многопрофильного колледжа сделали модные стрижки парням из группы № 12. Об этом сообщает газета «Островские вести».

В пресс-центре колледжа отметили, что парням такие неожиданные подарки очень понравились. А девушки заодно потренировались, повысили своё профессиональное мастерство.

Практиковались будущие парикмахеры Снежана Редько, Алина Рыбакова, Анна Терентьева, Александра Фролова, Елена Самуйлова. Стрижки они выполнили под руководством мастера производственного обучения Светланы Звонарёвой.

Больше новостей читайте на страницах газеты «Островские вести» и в её группе во «ВКонтакте».

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