В Псковской области провели проверки из-за жалоб на организацию дистанционного обучения

09:48, 23 февраля 2022, ПАИ

По поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова комитет по образованию региона провёл проверки из-за жалоб на организацию дистанционного обучения. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Проведено более 120 проверок. Специалисты подключались к онлайн-урокам, оценивая работу преподавателей и активность использования цифровых инструментов. Ранее главе региона поступали жалобы от родителей на организацию и проведение дистанционного обучения.

«В Великолукском, Невельском, Пустошкинском и Пыталовском районах были выявлены серьёзные нарушения при организации дистанционного обучения в образовательных учреждениях, – сообщил Михаил Ведерников. – Главам районов были направлены уведомления о необходимости принять меры. Руководители школ, в которых обучение велось не на соответствующем уровне, получили дисциплинарные взыскания в виде выговоров и замечаний».

Теперь такие проверки будут проводиться системно и на регулярной основе.