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Общество

За сутки в России выявили 137 642 новых случая COVID-19

За последние сутки в России выявили 137 642 новых случая коронавируса в 85 регионах, сообщает федеральный оперштаб.

Госпитализировано за сутки 16 349 человек, что на 5,46 % меньше по сравнению с 22 февраля. Зафиксировано 785 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 179 203 человека.

Всего на сегодняшний день в стране выявлено 15 795 570 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 347 816 летальных исходов, выздоровело 12 836 228 человек.

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