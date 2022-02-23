За сутки в России выявили 137 642 новых случая COVID-19

15:27, 23 февраля 2022, ПАИ

За последние сутки в России выявили 137 642 новых случая коронавируса в 85 регионах, сообщает федеральный оперштаб.

Госпитализировано за сутки 16 349 человек, что на 5,46 % меньше по сравнению с 22 февраля. Зафиксировано 785 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 179 203 человека.

Всего на сегодняшний день в стране выявлено 15 795 570 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 347 816 летальных исходов, выздоровело 12 836 228 человек.