Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

История одной лужи. Во дворе на Энтузиастов в Пскове поселились утки

Об этой луже я узнал из поста на фейсбуке. Женщина писала про горы сбитой наледи и огромную лужу у продуктового магазина на Энтузиастов. С той минуты захотелось взглянуть на это место собственными глазами.

Добраться получилось сегодня. Первое, что увидел - довольных детей, забирающихся на гору из льда. Видимо, ребята частенько на ней играют. Рядом - та самая лужа, ставшая прудом. Здесь пасутся утки и голуби, наверняка, кто-то их подкармливает. Хотел увидеть этот момент, но пробыл недолго и кормежку не застал.

Увидев мой интерес, какая-то женщина с другой стороны лужи окрикнула меня. Рассказала, не без гордости, что лужа уже успела стать достопримечательностью места. И было видно, что ей нравится и это внимание, и эти утки, размеренно плавающие в луже. Когда проезжала машина - она внимательно смотрела, чтобы ни одна из птиц не пострадала.

Казалось бы, можно поругать ответственных за такое безобразие, но ведь по большому счету именно благодаря этой луже во дворе началась жизнь. Детям наконец-то нашлось, где поиграть. Потому что игровых площадок особо нет, а двор по большей части занят машинами. У прохожих появился интерес и желание снять уток на телефон. Местным - может быть, как раз прикормить. А бабушкам - просто с любовью наблюдать за всем этим.

Александр Елисеев
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

23 февраля 2022

С 25 февраля Исландия снимет все COVID-ограничения

23 февраля 2022

Переболевшим коронавирусной инфекцией следует воздержаться от поездок на море

23 февраля 2022

Колоннада Псковского ГКЦ сияет 23 Февраля цветами триколора

23 февраля 2022

Шесть человек скончалось от коронавируса в Псковской области за сутки

23 февраля 2022

До -8 опустится температура в Псковской области предстоящей ночью
23 февраля 2022

Дновцы написали письма на фронт и сфотографировались с партизанами
23 февраля 2022

За сутки в России выявили 137 642 новых случая COVID-19
23 февраля 2022

Показания для кроворазжижающих препаратов при COVID-19 назвала псковский врач

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...