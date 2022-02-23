История одной лужи. Во дворе на Энтузиастов в Пскове поселились утки

18:49, 23 февраля 2022, ПАИ

Об этой луже я узнал из поста на фейсбуке. Женщина писала про горы сбитой наледи и огромную лужу у продуктового магазина на Энтузиастов. С той минуты захотелось взглянуть на это место собственными глазами.

Добраться получилось сегодня. Первое, что увидел - довольных детей, забирающихся на гору из льда. Видимо, ребята частенько на ней играют. Рядом - та самая лужа, ставшая прудом. Здесь пасутся утки и голуби, наверняка, кто-то их подкармливает. Хотел увидеть этот момент, но пробыл недолго и кормежку не застал.

Увидев мой интерес, какая-то женщина с другой стороны лужи окрикнула меня. Рассказала, не без гордости, что лужа уже успела стать достопримечательностью места. И было видно, что ей нравится и это внимание, и эти утки, размеренно плавающие в луже. Когда проезжала машина - она внимательно смотрела, чтобы ни одна из птиц не пострадала.

Казалось бы, можно поругать ответственных за такое безобразие, но ведь по большому счету именно благодаря этой луже во дворе началась жизнь. Детям наконец-то нашлось, где поиграть. Потому что игровых площадок особо нет, а двор по большей части занят машинами. У прохожих появился интерес и желание снять уток на телефон. Местным - может быть, как раз прикормить. А бабушкам - просто с любовью наблюдать за всем этим.