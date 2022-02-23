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Культура

В сети вышел фильм об участниках Афганской войны ко Дню защитника Отечества

Ко Дню защитника Отечества в сети 23 февраля вышла драма режиссера Тиграна Кеосаяна «Бессмертные», которая рассказывает о четырех друзьях, вернувшихся с Афганской войны на Родину и адаптирующихся к жизни в мирное время. Об этом сообщило издание RT на русском.

За визуальную составляющую проекта отвечал Игорь Клебанов, оператор лент «Петровка, 38», «ТАСС уполномочен заявить…», «Водитель для Веры» и многих других. Сценарием занимались Илья Рубинштейн, а также сам Кеосаян. Для Рубинштейна фильм стал последним в его карьере, так как сценарист умер в 2020 году.

Главные роли в киноленте сыграли актеры: Юрий Стоянов, Федор Добронравов, Роман Мадянов и Сергей Пускепалис.

Как рассказал режиссер, фильм посвящен всем ветеранам Афганской войны и выбор такого названия отсылает к необходимости помнить героев и войну. Для режиссера эта картина стала возможностью «поклониться» всем тем, кто воевал в Афганистане.

«Мы забываем в этой войне с памятью людей, что эту историю делали живые люди: наши отцы, дедушки, бабушки или моё поколение. Как в своё время, в 1989-м, в 1990-м, решили забыть про Афганскую войну. Ну не было такой войны! Не было этих героев, не было подвигов, не было этих орденов. Не было! А они были», — подчёркивает Кеосаян.

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