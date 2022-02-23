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Общество

С 1 марта россияне смогут приехать в Италию

Фото: AP Photo / Luca Bruno

С 1 марта Италия отменяет карантин для прибывших в страну российских туристов, сообщает РИА Новости.

Собеседник издания сообщил, что россияне могут приезжать, так как список стран, разделённых по ограничениям на въезд, «по факту больше не существует». Туристы, которые вакцинированы препаратом, не одобренным европейским агентством EMA, должны сделать тесты и получить green pass для похода в ресторан или музей.

Сертификат необходим также и при заселении в отели, для проезда на железнодорожном, водном и авиатранспорте, при использовании городского транспорта. По словам источника, такое решение говорит о том, что туристы, прибывшие из неевропейских стран будут следовать тем же правилам, что и туристы из Европы.

 

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