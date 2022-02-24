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Общество

Профессору ПсковГУ присвоено звание «Заслуженный работник высшей школы РФ»

Доктор экономических наук, профессор ПсковГУ Михаил Николаев удостоен почетного звания «Заслуженный работник высшей школы РФ», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.

Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина от 21 февраля опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Михаил Николаев окончил Ленинградский политехнический институт им. М. И. Калинина в 1979 с квалификацией «инженер» (специальность «электропривод и автоматизация промышленных установок»). Спустя 5 лет ему была присуждена ученая степень кандидата технических наук. Докторскую преподаватель защитил в 2004 году. Стаж научно-педагогической работы 38 лет, и все из них -  в ПсковГУ. Михаил Алексеевич являлся заведующим кафедрой с 2002 года.

Учёный осуществляет научное руководство в проектах и научно-исследовательских работах, в таких как разработка стратегии социально-экономического развития Псковской области до 2035 года, развитие теории и методологии формирования стратегии модернизации промышленного комплекса региона, разработка документа «Стратегия развития города Пскова до 2020 года», механизм формирования региональных инновационных кластеров.

Профессор имеет более 190 научных и учебно-методических работ, из них РИНЦ – 137.

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