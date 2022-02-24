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Общество

Единый интернет-портал оценки регулирующего воздействия начнёт работать в Псковской области

Депутаты Псковского областного Собрания приняли закон, совершенствующий процедуру оценки регулирующего воздействия (ОРВ) на муниципальном уровне. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПОС. Для удобства проведения проверки правовых актов на наличие административных барьеров для бизнеса и расширения круга лиц, участвующих в этой правовой экспертизе, процесс оценки регулирующего воздействия переместится в интернет.

Разработчики муниципальных нормативных правовых актов будут обязаны размещать пакет документов по законопроекту на едином информационном ресурсе regulation.pskov.ru. На этом портале все заинтересованные физические и юридические лица смогут оставлять замечания и предложения к проектам, видеть результат их рассмотрения и наблюдать за прохождением документа по различным этапам процедуры ОРВ в режиме реального времени.

Другое нововведение связано с изменением одного из критериев включения муниципальных районов и городских округов в перечень территорий, где проведение оценки регулирующего воздействия местных нормативных правовых актов является обязательным. Корректировка вызвана экономическими реалиями: в связи с противоэпидемическими ограничениями, а также в результате введения «налога для самозанятых» в ряде муниципальных образований области снизилось количество юридических лиц – коммерческих организаций, при этом возросло число индивидуальных предпринимателей.

Напомним, оценка регулирующего воздействия – это механизм, призванный снизить административные барьеры для бизнеса и повысить эффективность принятия нормативных правовых актов, исключив из них положения, приводящие к избыточным ограничениям деятельности предпринимателей и необоснованным расходам для бизнеса.

Согласно законодательству оценка регулирующего воздействия проводится в отношении муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих новые или меняющих уже существующие обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности. Один из элементов процедуры ОРВ – публичные консультации с представителями бизнес-сообщества.

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