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Общество

23 млн рублей превысит объём грантовой поддержки СОНКО в Псковской области

11,6 млн рублей от Фонда президентских грантов получит Псковская область на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО), заявил губернатор Михаил Ведерников. 

«Столько же будет выделено из областного бюджета, поэтому общий объём поддержки в рамках регионального грантового конкурса для СОНКО в этом году составит более 23 млн рублей», — уточнил глава региона.

В 2022 году в Псковской области состоятся два грантовых конкурса для некоммерческих организаций. Прием заявок на первый конкурс стартует уже в апреле. Оператор предоставления субсидий — Управление общественных проектов и молодежной политики.

«Полученная финансовая поддержка будет серьезным подспорьем нашему некоммерческому сектору и позволит реализовать много по-настоящему полезных, интересных и нужных проектов. Благодарю Фонд президентских грантов за содействие и помощь!» — сказал Михаил Ведерников.

«Некоммерческий сектор - на сегодня важный социально-экономический сектор региона, - отметила руководитель Центра «Мой бизнес» Псковской области Анастасия Иванова. - Зачастую только через НКО и полученные гранты на реализацию проектов можно обратить внимание общества на отдельные проблемы и вопросы и решить их. Это хорошая возможность для развития активной молодёжи, возможность реализовать свой проект, сделать полезное для региона, общества, граждан. За несколько последних лет существенно вырос и процент выигранных и поддержанных проектов жителей Псковской области, повысилось качество написания проектов, появились проектные школы и команды. Некоммерческий сектор существенно помогает привлекать инвестиции в регион, предоставлять рабочие места, в том числе и для молодёжи».

Некоммерческие организации региона участвуют и в федеральных грантовых конкурсах Фонда президентских грантов. Уже в первом в этом году конкурсе 11 НКО области получили поддержку для реализации проектов. До 15 марта идёт приём заявок на второй федеральный грантовый конкурс.

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