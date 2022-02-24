Спецоперация

13:09, 24 февраля 2022, ПАИ

Социальные медиа, Телеграм и даже вполне себе уважаемые СМИ не справляются с потоком информации, которая хлынула на людей с самого утра в связи с проведением специальной военной операции по защите Донбасса. В общем объеме информации количество фейков, домыслов, дезы, личных трактовок происходящего просто зашкаливает. А потому крайне важно взвешенно подходить к любым появляющимся постам, чтобы избежать известного рецидива «я дочь офицера, не все так однозначно» - с обеих сторон.

Не будем вдаваться в специфику проведения военных операций, детали происходящего. Важно остановиться на базовых вещах.

Во-первых, это не вторжение и не оккупация, и тем более не война. Это специальная военная операция. На протяжении 8 лет ВСУ с молчаливого одобрения союзников Украины занимались геноцидом мирного населения Донбасса, который в 2014 году не принял переворот и захват власти в Киеве.

К началу 2022 года Киев подошел к черте начала активного захвата территорий Луганской и Донецкой областей, никаким следованием Минским соглашениям и не пахло. Попытки России указывать на это мировому сообществу натыкались на стену, оговорки, отговорки и откровенное замыливание. Все эти годы усилиями западных медиа из России создавался образ врага.

Во-вторых, эта операция — не захват чужих территорий, она никак не направлена против мирных жителей (напомним, это ВСУ 8 лет лупили по селам и городам Донбасса, совершенно «случайно»). Как сообщается, российские вооруженные силы точечно уничтожили объекты военной инфраструктуры Украины, которые угрожали мирным жителям Донбасса.

Важный момент. 73% населения России поддержали признание независимости ДНР и ЛНР, 78% - поддержали заключение договора о дружбе и сотрудничестве.

Еще один важный момент. Женщины и дети, донецкие семьи бежали от военных действий не на Украину, а в Россию. Очевидно, что в ней они видят защитника.

Безусловно, происходящее шокирует. Но тем правильнее медиа не нагнетать панику, а тщательно фильтровать и перепроверять информацию.

Мы уверены, что наша помощь жителям Донбасса — это помощь «вежливых людей», что мы не агрессоры, мы - миротворцы.