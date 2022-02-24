Мокрый снег и дождь ожидается в Псковской области 25 февраля

13:25, 24 февраля 2022, ПАИ

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Мокрый снег и дождь ожидается в Псковской области 25 февраля днём. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Завтра на территории региона ожидается облачная погода. Температура по области от -2 до +3 градусов. Ночью без существенных осадков, днем ожидается небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах местами гололедица.

Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 8-13 метров в секунду. Атмосферное давление низкое.