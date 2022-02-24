Лицензии на перевозки пассажиров будут принимать только в электронном виде

13:52, 24 февраля 2022, ПАИ

Лицензии на перевозки пассажиров будут принимать только в электронном формате. Об этом сообщает Северо-Восточное межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

С 1 марта для получения лицензии соискатель должен будет представлять документы в электронном виде в лицензирующий орган только через «Госуслуги». Среди документов должно быть заявление о предоставлении лицензии, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью.

Изменения сведений о регистрационных знаках автобусов, в том числе включение в реестр лицензий сведений о номерных знаках автобусов, приобретенных для осуществления лицензируемой деятельности после получения лицензии на лицензируемую деятельность, а также исключение из реестра лицензий сведений о государственных регистрационных знаках автобусов, будут вноситься лицензиатом в реестр лицензий самостоятельно через личный кабинет на едином портале. Также сделать это можно, представив заявление о внесении изменений в реестр в лицензирующий орган

Если указанные автобусы не являются собственностью лицензиата, при внесении изменений необходимо направить в лицензирующий орган в электронном виде копии документов, подтверждающих основание владения этими автобусами. Данную информацию необходимо учитывать при оформлении документов на получение лицензии и при внесении изменений.

В случае возникновения вопросов можно обращаться по телефону 8 (8112) 56-87-84.