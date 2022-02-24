План мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону утвержден в Псковской области

16:46, 24 февраля 2022, ПАИ

В Псковской области утвержден комплексный план мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону 2022 года. 24 февраля соответствующее распоряжение по обеспечению пожарной безопасности подписал глава региона, председатель комиссии по ЧС и пожарной безопасности Михаил Ведерников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Документом регламентируется деятельность руководства муниципалитетов в части обеспечения готовности территориальных сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, привлекаемых к тушению лесных и торфяных пожаров.

В частности, ответственным лицам необходимо будет осуществлять постоянный мониторинг пожарной обстановки, своевременно вводить на территории районов особый противопожарный режим и информировать население об угрозе и фактах возникновения чрезвычайных ситуаций. Кроме того, в распоряжении говорится об организации проверки готовности источников противопожарного водоснабжения.

Также в течение 15 дней со дня схода снежного покрова должно быть организовано проведение очистки территорий от сухой травы и горючего мусора. Сотрудникам территориальных органов Управления МВД России по Псковской области и подразделений федерального государственного пожарного надзора Главного управления МЧС России по Псковской области необходимо организовать выполнение мероприятий по выявлению лиц, осуществляющих выжигание сухой растительности, а также наладить взаимодействие по другим вопросам в рамках работы по обеспечению пожарной безопасности в регионе.

Отдельные рекомендации касаются заповедных территорий региона, объектов сферы образования, здравоохранения и социальной защиты, а также инфраструктуры энергетического комплекса и РЖД.