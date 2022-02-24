Минздрав утвердил новую версию рекомендаций по лечению COVID-19
Минздрав России утвердил новую версию временных методических рекомендаций по лечению COVID-19, сообщает официальный Telegram-канал ведомства.
В частности, внесены дополнения и уточнения в рекомендации по лечению пациентов с COVID-19 с учётом новых научных данных и клинической практики. Включены рекомендации по организации медпомощи пациентам с COVID-19, входящим в группу риска, при проведении терапии препаратами на основе вируснейтрализующих моноклональных антител в дневном стационаре.
Выделены приоритетные группы пациентов для назначения амбулаторного лечения. Основным подходом к терапии COVID-19 должно быть назначение лечения до развития пневмонии, острого респираторного дистресс-синдрома, сепсиса.
Новая версия временных методрекомендаций содержит также типовые схемы организации медицинской помощи пациентам с ОРВИ, гриппом, COVID-19 лёгкого и среднего течения.
Также в новую версию включены рекомендации по оценке изменений после перенесённого COVID-19 с помощью лучевой диагностики.
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