Жителям Псковской области рекомендуют получать информацию только из надёжных источников
Происходящее в медиаполе в свете событий на Украине заставляет взвешивать получаемые сведения, пишет официальный Telegram-канал Псковской области.
Жителям рекомендуют получать информацию из надёжных источников, в том числе через официальные каналы. «Не способствуйте распространению фейков, которых сейчас наплодилось много в социальных сетях и мессенджерах», – призывают псковичей.
Лучше проверять информацию, которой хотите поделиться.
МВД России также призывает граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях.
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