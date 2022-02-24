Жителям Псковской области рекомендуют получать информацию только из надёжных источников

22:05, 24 февраля 2022, ПАИ

Происходящее в медиаполе в свете событий на Украине заставляет взвешивать получаемые сведения, пишет официальный Telegram-канал Псковской области.

Жителям рекомендуют получать информацию из надёжных источников, в том числе через официальные каналы. «Не способствуйте распространению фейков, которых сейчас наплодилось много в социальных сетях и мессенджерах», – призывают псковичей.

Лучше проверять информацию, которой хотите поделиться.

МВД России также призывает граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях.