Модульные бани могут появиться в некоторых районах Псковской области

23:20, 24 февраля 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области обсудил на рабочей встрече с председателем комитета по строительству и ЖКХ Сергеем Граховым реализацию пилотного проекта создания модульных бань в районах области. Об этом главы региона сообщил на своей странице в Instagram.

По его словам, этот вопрос обсуждался во время приёма граждан: жители Пыталово пожаловались, что в райцентре нужна новая баня взамен старой, аварийной. Губернатор уточнил, что сейчас ведутся переговоры с потенциальными подрядчиками, для формирования окончательного предложения понадобится ещё около недели.

Основные затраты на реализацию проекта возьмёт на себя администрация Псковской области. Район в свою очередь окажет финансовую поддержку и организует подключение объекта к инженерной инфраструктуре.

Также шла речь о возможности распространения опыта реализации этого проекта и на другие муниципалитеты, где есть такая потребность, — всего таких пять. Для этого подготовлен проект изменений в госпрограмме «Обеспечение населения области качественным жильём и коммунальными услугами». Губернатор добавил, что строить такие бани в других районах будут только после обратной связи, полученной от жителей Пыталово.