«Уколы красоты» можно делать лишь через месяц после выздоровления от коронавируса
«Уколы красоты» (речь идёт об инъекционной косметологии) можно делать лишь через месяц после выздоровления от коронавируса, сообщила главный врач Псковской областной инфекционной больницы пульмонолог Анастасия Повторейко.
Пациентам, у которых в анамнезе ещё и бронхиальная астма или аллергия, такие уколы разрешены не ранее чем через полгода. «Это связано с возможными непредвиденными реакциями», - уточнила Анастасия Повторейко.
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