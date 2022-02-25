Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

«Уколы красоты» можно делать лишь через месяц после выздоровления от коронавируса

«Уколы красоты» (речь идёт об инъекционной косметологии) можно делать лишь через месяц после выздоровления от коронавируса, сообщила главный врач Псковской областной инфекционной больницы пульмонолог Анастасия Повторейко.

Пациентам, у которых в анамнезе ещё и бронхиальная астма или аллергия, такие уколы разрешены не ранее чем через полгода. «Это связано с возможными непредвиденными реакциями», - уточнила Анастасия Повторейко.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

25 февраля 2022

Продажи по программе туристического кешбэка завершатся до конца февраля
25 февраля 2022

Сильный ветер ожидается в Псковской области 25 февраля
25 февраля 2022

Жителей Дновского района предупреждают об отключении электроэнергии
25 февраля 2022

Почти 432 млн человек в мире заразились COVID-19
25 февраля 2022

Горводоканал предупредил об отключении воды в Пскове 25 февраля
25 февраля 2022

До +4 градусов ожидается сегодня в Пскове
25 февраля 2022

Как бороться с нервозностью после COVID-19, рассказала Анастасия Повторейко
25 февраля 2022

Иверскую икону Пресвятой Богородицы чтут православные 25 февраля

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...