«Уколы красоты» можно делать лишь через месяц после выздоровления от коронавируса

07:21, 25 февраля 2022, ПАИ

«Уколы красоты» (речь идёт об инъекционной косметологии) можно делать лишь через месяц после выздоровления от коронавируса, сообщила главный врач Псковской областной инфекционной больницы пульмонолог Анастасия Повторейко.

Пациентам, у которых в анамнезе ещё и бронхиальная астма или аллергия, такие уколы разрешены не ранее чем через полгода. «Это связано с возможными непредвиденными реакциями», - уточнила Анастасия Повторейко.