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Общество

Почти 432 млн человек в мире заразились COVID-19

По состоянию на утро 25 февраля в мире зарегистрировано 431 996 114 случаев заражения коронавирусом COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 5 947 979 человек. Количество выздоровевших – 361 139 725.

Наибольшее количество случаев заражений зарегистрировано в США – 80 446 580. В этой стране от коронавируса умерло 969 602 человека, выздоровело – 52 662 670.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на шестом месте. Здесь коронавирусом заболело 15 928 568 человек, 12 972 661 пациент выздоровел, 348 578 – умерло.

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