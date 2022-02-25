Ретейлеры спрогнозировали подорожание электроники в России на 10-30%

09:50, 25 февраля 2022, ПАИ

Часть поставщиков электроники на фоне геополитической нестабильности объявила об ограничении партий в Россию и пересмотре цен – их рост может составить 10-30 %, пишет газета «Известия» со ссылкой на источник, близкий к одному из онлайн-ретейлеров.

«Уже сейчас часть поставщиков объявила об ограничениях поставок и пересмотре цен, по нашим прогнозам, можно ожидать их роста на 10-30%», – утверждает собеседник издания.

Пока повысились цены только на iPhone, по остальным позициям решение ещё не принято, отметил источник, близкий к крупной розничной офлайн-сети.