Заседание оперштаба Псковской области по борьбе с COVID-19 ПАИ покажет в прямом эфире
Очередное заседание оперативного штаба Псковской области по борьбе с коронавирусом под председательством губернатора Михаила Ведерникова начнётся 25 февраля в 12:00.
В повестке дня традиционно ожидается разбор эпидемической ситуации. На заседании сообщат информацию о состоянии коечного фонда, количестве тяжёлых больных, ситуации с вакцинацией.
Псковское агентство информации проведёт традиционную трансляцию заседания оперштаба на своём сайте, в YouTube-канале агентства и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».
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