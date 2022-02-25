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Политика

Советник губернатора: В медийном поле развернулась «информационная война»

Антон Сергеев. Фото ПАИ.

В медийном поле развернулась «информационная война» по поводу спецоперации по защите Донбасса. 24 февраля появилось огромное количество фейковой информации, главным образом в социальных сетях, мессенджерах, Telegram-каналах. Такое мнение в эфире радиостанции «Луки FM» высказал советник губернатора Псковской области Антон Сергеев.

«В этой связи хотел бы обратиться к медийному сообществу региона, журналистам: быть более внимательными к полученной информации. Было бы правильно проверять и перепроверять, использовать официальные источники», – сказал он.

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