Советник губернатора: В медийном поле развернулась «информационная война»

11:29, 25 февраля 2022, ПАИ

В медийном поле развернулась «информационная война» по поводу спецоперации по защите Донбасса. 24 февраля появилось огромное количество фейковой информации, главным образом в социальных сетях, мессенджерах, Telegram-каналах. Такое мнение в эфире радиостанции «Луки FM» высказал советник губернатора Псковской области Антон Сергеев.

«В этой связи хотел бы обратиться к медийному сообществу региона, журналистам: быть более внимательными к полученной информации. Было бы правильно проверять и перепроверять, использовать официальные источники», – сказал он.