Более 123 тысяч человек заболели COVID-19 в России за сутки
За последние сутки в России выявлено 123 460 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
24 февраля в стране зафиксировано 787 летальных исходов от COVID-19. За сутки в России полностью выздоровело от коронавируса 167 310 человек.
Всего по состоянию на 25 февраля в России выявлено 16 052 028 случаев заболевания коронавирусом, 13 139 971 пациент выздоровел, 349 365 – умерло.
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