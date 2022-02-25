Более 123 тысяч человек заболели COVID-19 в России за сутки

11:45, 25 февраля 2022, ПАИ

За последние сутки в России выявлено 123 460 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

24 февраля в стране зафиксировано 787 летальных исходов от COVID-19. За сутки в России полностью выздоровело от коронавируса 167 310 человек.

Всего по состоянию на 25 февраля в России выявлено 16 052 028 случаев заболевания коронавирусом, 13 139 971 пациент выздоровел, 349 365 – умерло.