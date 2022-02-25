На 105 случаев увеличилось число ковидных пневмоний в Псковской области

12:27, 25 февраля 2022, ПАИ

В Псковской области число ковидных пневмоний увеличилось на 105 случаев — с 81 до 186. Об этом заявил главный санитарный врач региона Александр Нестерук, выступая с докладом на заседании оперативного штаба 25 февраля.

По словам Александра Нестерука, в структуре пневмонии ковидная пневмония сейчас занимает 52%.

При этом, как заметил глава управления Роспотребнадзора по Псковской области, заболеваемость в регионе внебольничными пневмониями за неделю составила 358 случаев, это больше на 28 случаев, чем на предыдущей неделе.