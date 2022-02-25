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Политика

Михаил Ведерников поблагодарил региональное отделение «Единой России» за работу

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил Псковское региональное отделение партии «Единая Россия» за проделанную работу. Приветственный адрес главы региона зачитали на отчетно-выборной конференции регионального отделения партии, которая проходит в Пскове сегодня, 25 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Опираясь на широкую народную поддержку, «Единая Россия» смогла многого добиться в Псковской области. Благодаря вашему непосредственному участию в регионе реализуется целый ряд проектов, направленных на благоустройство населённых пунктов и повышение качества жизни людей», – подчеркивается в приветственном адресе губернатора.

Глава региона также подчеркнул, что «Единая Россия» организовала широкое добровольческое движение. «Сотни человек, находясь на самоизоляции во время пандемии, получали продукты и лекарства. Благодаря автоволонтёрам врачи быстрее добирались к своим пациентам, а работающие в красной зоне знали, что есть те, кто помнит о них и об их семьях», – отметил Михаил Ведерников.

По его мнению, сегодня партия «Единая Россия» находится на передовой, оказывая всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса. «Забота о людях и диалог с ними − принципиальная позиция партии, которой все мы придерживаемся. И именно поэтому нам доверяют тысячи и миллионы людей», – отметил губернатор.

Он также подчеркнул, что региональное отделение «Единой России» успешно защищает интересы каждого жителя Псковской области. «Текущий год будет не простым, но под грамотным, неравнодушным и эффективным руководством партия добьется необходимых результатов и выполнит все поставленные задачи. Уверен, что в кампании 2022 года «Единая Россия» снова сформирует достойную команду кандидатов, способную обеспечить победу партии и стабильное развитие как отдельно взятого муниципального образования, так и всей нашей Псковской области. Желаю участникам конференции плодотворной работы!» – говорится в приветственном адресе главы региона.

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