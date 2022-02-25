Михаил Ведерников поблагодарил региональное отделение «Единой России» за работу

14:20, 25 февраля 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил Псковское региональное отделение партии «Единая Россия» за проделанную работу. Приветственный адрес главы региона зачитали на отчетно-выборной конференции регионального отделения партии, которая проходит в Пскове сегодня, 25 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Опираясь на широкую народную поддержку, «Единая Россия» смогла многого добиться в Псковской области. Благодаря вашему непосредственному участию в регионе реализуется целый ряд проектов, направленных на благоустройство населённых пунктов и повышение качества жизни людей», – подчеркивается в приветственном адресе губернатора.

Глава региона также подчеркнул, что «Единая Россия» организовала широкое добровольческое движение. «Сотни человек, находясь на самоизоляции во время пандемии, получали продукты и лекарства. Благодаря автоволонтёрам врачи быстрее добирались к своим пациентам, а работающие в красной зоне знали, что есть те, кто помнит о них и об их семьях», – отметил Михаил Ведерников.

По его мнению, сегодня партия «Единая Россия» находится на передовой, оказывая всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса. «Забота о людях и диалог с ними − принципиальная позиция партии, которой все мы придерживаемся. И именно поэтому нам доверяют тысячи и миллионы людей», – отметил губернатор.

Он также подчеркнул, что региональное отделение «Единой России» успешно защищает интересы каждого жителя Псковской области. «Текущий год будет не простым, но под грамотным, неравнодушным и эффективным руководством партия добьется необходимых результатов и выполнит все поставленные задачи. Уверен, что в кампании 2022 года «Единая Россия» снова сформирует достойную команду кандидатов, способную обеспечить победу партии и стабильное развитие как отдельно взятого муниципального образования, так и всей нашей Псковской области. Желаю участникам конференции плодотворной работы!» – говорится в приветственном адресе главы региона.