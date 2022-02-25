Более 2000 заявлений о регистрации прав на недвижимость поступило в псковский Росреестр за неделю

23:15, 25 февраля 2022, ПАИ

За минувшую рабочую неделю в управление Росреестра по Псковской области за указанный период подано 2 169 заявлений, в том числе о регистрации ипотеки – 124, о регистрации договоров долевого участия (ДДУ) – 35, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учреждения.

Всего c 14 по 18 февраля 2022 года на учётно-регистрационные действия в Росреестр было подано в общей сложности 511 728 заявлений. На регистрацию ипотеки поступило 53 615 заявлений, а на регистрацию договоров долевого участия (ДДУ) – 17 481.

Граждане могут получить необходимые услуги одним из удобных способов: зарегистрировать права собственности на недвижимость или поставить объект на кадастровый учёт можно в личном кабинете на официальном сайте Росреестра, в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) «Мои документы» и посредством веб-сервисов. Также получить услуги можно у нотариуса или воспользоваться выездным приёмом.

Выписки из ЕГРН доступны на официальном сайте Росреестра, на портале госуслуг, сайте ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» и в МФЦ.

Все учётно-регистрационные действия в территориальных органах Росреестра производятся в установленные законом сроки.