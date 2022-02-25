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Общество

Две школы Псковской области переведены на дистанционное обучение

По состоянию на 25 февраля два образовательных учреждения Псковской области переведены на дистанционное обучение. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона. 

Введены ограничительные мероприятия по ОРВИ и дистанционное обучение детей в Остенской средней общеобразовательной школе Псковского района. До 28 февраля установлена дистанционка в структурном подразделении средней школы города Порхова (коррекционной школе).

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25 февраля 2022

Две школы Псковской области переведены на дистанционное обучение
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