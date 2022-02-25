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Общество

ФОТОФАКТ: В Новоржевском районе появились первые лебеди

На озере Оршо в Новоржевском районе появились первые лебеди, пишет газета «Земля Новоржевская». 

Возможно, они уже не первый день обитают поблизости. «Само озеро ещё сковано льдом, но первые проталины, где уже видна вода, есть. Вот к одной из них и прилетели лебеди. Причём не обычные уже для наших мест шипуны с красными клювами, а краснокнижные кликуны, которых отличает жёлтый клюв», – рассказали в редакции.

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