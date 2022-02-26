Около 3,5 тыс. собак и кошек забрали из приютов Москвы в 2021 году
Около 3,5 тыс. собак и кошек забрали из приютов Москвы в 2021 году, за последние 11 лет хозяев обрели почти 30 тыс. животных, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса коммунального хозяйства.
Помочь бездомным животным можно с помощью благотворительного сервиса на mos.ru. Сегодня это один из самых простых способов поддерживать некоммерческие организации разовыми пожертвованиями или на постоянной основе. Сервис существует чуть больше года, за это время им воспользовались более 18,6 тыс. человек.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Слышали ли вы про биткоин?
26 февраля 2022
Ирина Привалова утверждена на посту главного тренера сборной России по легкой атлетике