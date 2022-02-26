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Общество

Около 3,5 тыс. собак и кошек забрали из приютов Москвы в 2021 году

Около 3,5 тыс. собак и кошек забрали из приютов Москвы в 2021 году, за последние 11 лет хозяев обрели почти 30 тыс. животных, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса коммунального хозяйства.

Помочь бездомным животным можно с помощью благотворительного сервиса на mos.ru. Сегодня это один из самых простых способов поддерживать некоммерческие организации разовыми пожертвованиями или на постоянной основе. Сервис существует чуть больше года, за это время им воспользовались более 18,6 тыс. человек.

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