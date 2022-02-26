Россия готова сотрудничать со всеми, кто заинтересован в борьбе с коронавирусом

20:39, 26 февраля 2022, ПАИ

Россия готова сотрудничать со всеми, кто заинтересован в борьбе с коронавирусом и в повышении охвата вакцинации, сообщил ТАСС министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Он подчеркнул, что главными задачами сейчас являются консолидация международных усилий и помощь странам, испытывающим трудности в борьбе с пандемией.

Мурашко отметил, что в России на данный момент зарегистрировано несколько вакцин для профилактики ковида, а охват населения вакцинацией составляет более 80 млн человек. «Спутник V» зарегистрирован в 41 стране мира, где проживают порядка 40% мирового населения.