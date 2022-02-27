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Общество

Российская оппозиция просит не накладывать на неё западные санкции

Российские оппозиционные деятели просят США и ЕС не отбирать их депозиты и имущество за рубежом, а также сохранить им визы, сообщает издание «Взгляд». 

В частности, в своём Telegram-канале «Кровавая барыня» телеведущая Ксения Собчак заявила, что присоединяется к просьбе финансиста Андрея Мовчана. Ранее Мовчан озвучил беспокойство относительно «санкций для россиян, не имеющих никакого отношения к российской политике или даже активно ей оппонирующих». По его словам, ограничение депозитов россиян за рубежом и запрет на выдачу виз «играют прямо на руку Кремлю». 

«Я думаю – возможно среди нас есть те, кто может донести эту информацию до принимающих решение в Великобритании, ЕС и США лично или через медиа», - написал финансист, добавив, что и сам «попробовал бы это сделать и хотел бы посоветоваться с теми, кто так же заинтересован в вопросе и имеет идеи – что делать».

Операцию России на Украине Андрей Мовчан назвал «военным преступлением». «Хочется надеяться, что Запад наконец сможет ответить на то, что происходит, в том числе масштабными экономическими санкциями, которые действительно могут сломать российскую экономику, если Россия не остановится», – цитирует финансиста канал «Дождь» (признан в России СМИ-иноагентом).

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