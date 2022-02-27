В Пскове почтили память бойцов 6-й роты
В Пскове почтили память бойцов 6-й роты, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации города.
Торжественно-траурное мероприятие состоялось у бюстов войнов-десантников 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, кавалеров Ордена Мужества гвардии младшего сержанта Владимира Швецова, гвардии младшего сержанта Романа Афанасьева и гвардии рядового Михаила Травина.
Представители городской власти, ветераны, военнослужащие и жители города выразили свою скорбь в минуте молчания и возложили к бюстам цветы.
Мероприятие прошло в преддверии Дня памяти войнов-десантников 6-й роты.
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