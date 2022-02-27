Госдума готовит пакет мер для поддержки российских компаний

18:35, 27 февраля 2022, ПАИ

Комитет Госдумы по бюджету и налогам совместно с Правительством РФ подготовит пакет мер для поддержки российских компаний, чтобы минимизировать для бизнеса последствия введённых санкций, пишет ТАСС со ссылкой на главу комитета Андрея Макарова.

Говоря о работе российской банковской системы, глава комитета подчеркнул, что Центральный банк РФ делает всё, чтобы минимизировать последствия введённых санкций. Отмечается, что ЦБ будет непрерывно предоставлять банкам наличную и безналичную ликвидность в рублях, что позволит обеспечить бесперебойную работу банкоматов и отделений банков.

По поводу отключения некоторых банков от международной системы SWIFT Макаров сообщил, что внутри страны передачу финансовых данных при любом сценарии развития событий обеспечит система передачи финансовых сообщений.