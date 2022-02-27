О причинах «весеннего обострения» рассказала психолог
Психолог Светлана Ладейщикова рассказала о причинах «весеннего обострения» в беседе с порталом «Мослента».
Она подчеркнула, что наиболее уязвимыми мы становимся, когда происходит смена сезонов, меняется световой день. В такое время, по мнению психолога, организм может дать сбой, так как все слабые стороны человека начинают проявляться. Речь не только о психических расстройствах, но и о других соматических заболеваниях.
Ладейщикова подчеркнула, что к концу зимы многие россияне страдают тяжёлым авитаминозом, так как значительное количество ресурсов было потрачено в холодное время года.
Слышали ли вы про биткоин?
В Санкт-Петербурге вернут к плановой работе восемь стационаров, перепрофилированных для борьбы с COVID-19
Банк России рекомендует гражданам носить с собой пластиковую карту, чтобы не использовать pay-сервисы