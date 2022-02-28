Свежий выпуск «Псковского телеграма Online»

09:00, 28 февраля 2022, ПАИ

28 февраля в прямой эфир вышел очередной выпуск программы «Псковский телеграм Online». Ведущие Александр Машкарин и Антон Сергеев обсудят события предстоящей недели.

Гостем программы станет глава администрации Пскова Борис Елкин. Разговор пойдёт о начале ремонта Советского (Троицкого) моста, проекте реконструкции вокзальной площади, ямочном ремонте и «выборах» светофоров. Кроме того, ведущие поговорят с руководителем ресурсного центра поддержки добровольчества Алесей Михачевой о том, как идёт сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса.

«Псковский телеграм Online» – проект Псковского агентства информации. Программа выходит в прямой эфир каждый понедельник в 9:00.