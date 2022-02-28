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Названы самые частые кожные проявления омикрона

Специалист назвала самые частые кожные проявления омикрона. Как сообщила «Известиям» заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова, кожные симптомы отмечаются примерно у 5% пациентов.

Это могут быть едва заметные высыпания на руках либо ярко выраженные, распространяющиеся по всему телу. По наблюдениям медиков, чем более выражена сыпь, тем тяжелее состояние. «На фоне проведения основного курса терапии все кожные проявления проходят вместе с другими симптомами. Важно подчеркнуть, что сыпь при коронавирусной инфекции чаще связана с действием вируса, а не с аллергическими реакциями, и в большинстве случаев это не является поводом для отмены лекарственных препаратов, а наоборот, показанием для более активной терапии», — уточнила Татьяна Руженцова.

Также эксперт Роспотребнадзора рассказала о ряде специфических симптомов, которые стали проявляться чаще. Прежде всего это хейлит — воспаление губ с сухостью, образованием трещин и корочек. Этот симптом наблюдается, как правило, при неправильном лечении, прогрессировании симптомов COVID-19, чаще у детей с высокой температурой тела, повторной рвотой и диареей. «Это всегда требует активного лечения», — подчеркнула специалист.

Кроме того, по ее словам, с появлением омикрона стали чаще встречаться так называемые ковидные пальцы — покраснение, отечность, появление пузырьков на пальцах рук и ног.

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