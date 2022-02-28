Почти 436 млн человек в мире заразились COVID-19

11:09, 28 февраля 2022, ПАИ

По состоянию на утро 28 февраля в мире зарегистрировано 435 998 217 случаев заражения коронавирусом COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стал 5 968 121 человек. Количество выздоровевших – 366 549 102.

Наибольшее количество случаев заражений зарегистрировано в США – 80 567 757. В этой стране от коронавируса умерло 973 119 человек, выздоровело – 53 192 990.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на шестом месте. Здесь коронавирусом заболело 16 291 116 человек, 13 458 910 пациентов выздоровело, 350 927 – умерло.