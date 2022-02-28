Почти 107 тысяч человек заболели COVID-19 в России за сутки

11:34, 28 февраля 2022, ПАИ

За последние сутки в России выявлено 106 920 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

27 февраля в стране зафиксировано 733 летальных исхода от COVID-19. За сутки в России полностью выздоровело от коронавируса 116 742 человека.

Всего по состоянию на 28 февраля в России выявлено 16 398 036 случаев заболевания коронавирусом, 13 575 652 пациента выздоровело, 351 660 – умерло.