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Происшествия

Штраф в 150 тысяч рублей получил пскович за незаконную перевозку золота и серебра на 8 млн рублей

Сотрудники управления ФСБ России по Псковской области вскрыли и пресекли противоправную деятельность гражданина России с видом на жительство в Белоруссии. Мужчина занимался незаконным оборотом драгоценных металлов в крупном размере. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Мужчину задержали в районе деревни Лудони Стругокрасненского района Псковской области при незаконной перевозке в автомобиле партии драгоценных металлов, предназначенной для продажи в Санкт-Петербурге. В машине оказалось 0,638 кг золота и 89,3 кг серебра на общую сумму более 7,9 млн рублей. Партия драгоценных металлов изъята из незаконного оборота.

В ходе следствия установлено, что фигурант систематически осуществлял незаконное хранение, перевозку и сбыт драгоценных металлов (золото, серебро) на территории Псковской области, Москвы и Санкт-Петербурга, полученных в ходе переработки лома и отходов драгоценных металлов путем химических и технологических процессов.

Постановлением Стругокрасненского районного суда Псковской области за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 УК РФ (незаконный оборот драгоценных металлов в крупном размере), указанному лицу назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 150 тысяч рублей.

Изъятые УФСБ драгоценные металлы обращены в доход государства. Приговор вступил в законную силу.

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