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Великолучанка завоевала восемь золотых наград на чемпионате России по зимнему плаванию

Спортсменка из Великих Лук Алёна Савунова завоевала восемь золотых наград на Кубке Большой Невы – чемпионате и первенстве России по зимнему плаванию. Соревнования проходили с 25 по 27 февраля на гребном канале в Санкт-Петербурге, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Так, первого места Алёна Савунова удостоена за прохождение следующих дистанций: 100 метров вольным стилем (возрастная категории А2), 25 метров вольным стилем, мировой рекорд (2 место в абсолютной категории, то есть среди всех женских возрастов), 25 метров баттерфляем (2 место в абсолютной категории), 100 метров брассом, мировой рекорд возрастной группы А2 (1 место в абсолюте), 25 метров брассом (2 место в абсолютной категории), 50 метров вольным стилем с новым мировым рекордом в группе А2 (2 место в абсолютной категории), 50 метров брассом (1 место в абсолютной категории).

Отметим, что в дистанции 50 метров вольным стилем спортсменка обновила мировой рекорд.

Кроме того, золото Алёна Савунова завоевала в эстафетном плавании в комбинированной эстафете 4 по 25 метров в составе команды Санкт-Петербурга. В эстафете 4 по 25 метров вольным стилем в том же составе – серебро, уступив первую ступень пьедестала команде из Владивостока.

Вода на момент соревнований составляла 0 градусов, ветер до 20 метров в секунду и мороз -11.

Тренирует Алёну Савунову Марина Орлова. Следующим этапом для спортсменки и её тренера станет чемпионате мира по зимнему плаванию в Карелии.

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