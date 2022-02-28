Какой будет первая неделя весны в Псковской области

13:45, 28 февраля 2022, ПАИ

Начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации рассказала о погоде в Псковской области в ближайшие дни.

28 февраля, 1 марта и в первой половине дня 2 марта на территории региона ожидается солнечная погода. Ночью температура воздуха опустится до -8…-13 градусов, днём от +1 до +6 градусов.

3-4 марта характер погоды изменится – ожидается облачность. Ночи станут теплее от -2 до -7 градусов, зато прохладнее станет днём от 0 до +3 градусов.

В преддверии 8 Марта ожидается циклон, который принесёт осадки в виде снега и мокрого снега. 8 марта предварительно прогнозируется солнечная погода. Ночные температуры отрицательные, дневные – положительные, близкие к нулю.