В преддверии 8 Марта циклон принесёт в Псковскую область мокрый снег
Циклон принесёт в Псковскую область осадки в виде снега и мокрого снега в преддверии 8 Марта. Об этом в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации рассказала начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.
«8 марта предварительно прогнозируется солнечная погода», - добавила метеоролог.
Ночные температуры ожидаются отрицательные, дневные – положительные, близкие к нулю. Ранее Тала Нещадимова рассказала о погоде в регионе в первую неделю весны.
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