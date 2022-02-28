В преддверии 8 Марта циклон принесёт в Псковскую область мокрый снег

13:49, 28 февраля 2022, ПАИ

Циклон принесёт в Псковскую область осадки в виде снега и мокрого снега в преддверии 8 Марта. Об этом в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации рассказала начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

«8 марта предварительно прогнозируется солнечная погода», - добавила метеоролог.

Ночные температуры ожидаются отрицательные, дневные – положительные, близкие к нулю. Ранее Тала Нещадимова рассказала о погоде в регионе в первую неделю весны.