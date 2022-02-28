Псковский перинатальный центр создал аккаунт в «ВКонтакте» и Telegram-канал
Псковский перинатальный центр создал аккаунт в «ВКонтакте» и Telegram-канал. Об этом сообщается в аккаунте центра в Instagram.
«Информацию будем дублировать во всех социальных сетях. Рекомендуем подписаться заранее, так как ситуация с инстаграмом очень нестабильная. В такое время хочется сказать одно – берегите себя, своих родных и близких. Сейчас важно быть всем вместе и заботиться друг о друге», - отметили авторы поста.
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