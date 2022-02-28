Сбербанк опроверг информацию о запрете снимать деньги со счетов
Сбербанк назвал фейком сообщения о запрете снимать деньги с инвестиционных счетов в ближайшие 10 дней, сообщения сейчас распространяются активно в соцсетях. Об этом говорится в сообщении в официальном Telegram-канале банка.
«СберБанк продолжает выполнять все свои обязательства в полном объёме, в том числе по снятию средств с брокерских счетов. Все средства доступны для клиентов в любой момент», - отмечается в сообщении.
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