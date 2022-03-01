Развитие Дедовичского района – пресс-конференция с Геннадием Афанасьевым

23:50, 01 марта 2022, ПАИ

24 февраля в медиацентре Псковского агентства информации состоялась пресс-конференция с главой Дедовичского района Геннадием Афанасьевым. Сомодератором встречи выступила главный редактор районной газеты «Коммуна» Маргарита Смирнова.

Напомним, в этом году в медиацентре Псковского агентства информации проходит цикл пресс-конференций с главами муниципалитетов Псковской области. В рамках интервью планируется рассказывать о деятельности органов местного самоуправления в регионе, о достижениях, реализуемых проектах и стоящих перед властями задачах.

Что было отремонтированы благодаря нацпроектам в 2021 году, каковы планы на 2022 год и чем славится Дедовичский район – читайте в стенограмме встречи.

– Добрый день, коллеги! Рада всех приветствовать в нашем медиацентре Псковского агентства информации. Маргарита Николаевна, хочу вас поздравить с 90-летием со дня выхода первого номера, который отмечался буквально совсем недавно, 19 февраля.

Геннадий Андреевич, давайте начнём. Мой первый вопрос будет об итогах прошлого года, о том, каких достижений удалось достичь в развитии Дедовичского района, что значимого было сделано за прошлый год, каковы результаты нацпроектов? Вот такой общий большой вопрос.

Геннадий Афанасьев: Как и все остальные районы, мы участвовали в нацпроектах, и я очень благодарен руководству Псковской области, и в первую очередь губернатору региона Ведерникову Михаилу Юрьевичу, за то, что нас поддерживали и всегда помогали в реализации на территории области национальных проектов. Хочу сказать, что мы в этом преуспели. Все средства, которые были выделены Дедовичскому району по нацпроектам, освоены на 100 %. Да, не обходилось без определённых претензий к подрядчикам, но это рабочие моменты, они не сказались на темпах роста. Мы реализовывали проекты и в сфере образования, и в сфере культуры, и в сфере ЖКХ, и в области дорожного строительства. Многие изменения благодаря нацпроектам произошли на территории Дедовичского района. Хочу сказать, что очень большая сумма была потрачена на ремонт центрального моста – 700 млн рублей. И конечно же, здесь без помощи области нам было не обойтись. И поэтому я ещё раз благодарю губернатора и его команду за то, что нас поддержали и мы смогли привлечь 700 млн федеральных средств на то, чтобы в этом году сдать в эксплуатацию наш центральный мост. Кроме этого, мы активно занимались дорожной деятельностью. И в этом году сданы в эксплуатацию такие участки дорог, как Порхов – Успенье (10 км), Дедовичи – Дубровка (12 км), и Тягущи – Лихачевка (этот участок за счёт средств экономии тоже был отремонтирован). Все эти преобразования, конечно, видят жители Дедовичского района и с благодарностью отзываются и о работе администрации области, и об администрации Дедовичского района.

Мы в прошлом году заменили центральный водопровод на улице Октябрьской. Это то направление, которое требовало от нас серьёзных усилий. И надо было искать средства на замену водопровода, потому что это основной водопровод, было много нареканий, много прорывов на этой линии. Тем не менее мы успели в этом году сделать и дальше будем продолжать и в этом, и в последующие годы, чтобы ремонтировать эти участки водопровода.

В рамках ЖКХ мы отремонтировали дворовые территории по адресам улица Октябрьская, 39 и улица Егорова, 12. Да, есть некоторые нарекания со стороны жителей, что не совсем качественно выполнены работы, но тем не менее надо понимать, что деньги мы осваивали уже в конце года и в рамках претензионной работы будем работать с подрядчиком, чтобы довести до ума эти дворовые территории. Хорошо, что нас в прошлом году услышала администрация области и «Газпром» и у нас в посёлке Пожеревицы теперь построен шикарный стадион. Я думаю, не во всех районах такие стадионы есть, да и в Дедовичах могли похвастаться немногими территориями, где люди могли бы заниматься спортом. Работы выполнены и качественно, и своевременно.

В прошлом году начали строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа, должны были в прошлом году этот объект сдать, но, к сожалению, не получилось. Подрядчики затянули сроки выполнения работы и по объективным причинам, и большей частью по субъективным причинам. Не рассчитали свои силы, и в результате этот объект получился у нас переходящим уже на этот год. Но в этом году мы этот объект обязательно сдадим. Уже получено разрешение на строительство, до конца июня текущего года ФОКОТ будет введён в эксплуатацию. Естественно, эта территория очень востребована, и не только жителями Дедовичского района, но и спортсменами, которые приезжают из близлежащих регионов, в первую очередь из Санкт-Петербурга. Там у нас расположено водохранилище, куда с удовольствием приезжают гребцы из Санкт-Петербурга и из Москвы, чтобы тренировать свои навыки на водах Дедовичского района. У нас на этой же территории есть и площадка ГТО, которую мы самостоятельно подготовили. Оборудование нам поставили по программе «Спорт – норма жизни».

В прошлом году мы отремонтировали пешеходную дорожку у центра досуга по нацпроекту «Комфортная городская среда», получилось прекрасное сочетание и с улицами, которые мы там ремонтировали, и с отремонтированным Домом культуры. Можно сказать, что подрядчики очень добросовестно выполнили работу, по большому счёту претензий к ним нет. Полностью благоустроили территорию, непосредственно центр досуга, частично отремонтировали пешеходную дорожку от автомобильной заправочной станции до улицы Энергетиков – тоже по программе «Комфортная городская среда».

К сожалению, мы не смогли полностью эту дорожку отремонтировать: она протяжённая, немного не хватило средств. Но к концу года мы попросили денег в области, нам направили ещё 1 млн 700, и мы ещё часть отремонтировали. Ещё остаётся примерно третья часть дорожки. Мы знаем свои обязательства перед людьми и обязательно эту дорожку будем ремонтировать. За счёт денег, которые поступали к нам в качестве субсидии на ремонт наших улиц, были заасфальтированы улица Рабочая, Студенческий переулок, улица Садовая от Энергетиков, 1 до почты.

Мы идём по такому принципу: все деньги, которые к нам поступают на ремонт улиц, мы стараемся в первую очередь направлять на асфальтирование, а уже те дороги, которые в песчано-гравийном исполнении, естественно, мы пытаемся делать за счёт собственных средств, за счёт благотворителей. Слава богу, у нас есть такие люди, которые отзываются на наши проблемы и помогают нам в ремонте этих дорог.

Очень хорошая была федеральная программа, которая продолжается в этом году, – программа «Увековечение памяти погибших в годы Великой Отечественной войны». Нас услышала область, в прошлом году нам выделили 3 млн рублей на благоустройство воинских захоронений. Многие воинские захоронения благоустроили: в деревне Леляново, в Жедрицах, Острой Луке, Дубишно, Яссках, Станках, Хверщевке, Ламовых Горках, на погосте Высокое в Дедовичах.

Деньги, которые были выделены, полностью освоены. Подрядчики добросовестно выполнили свои обязательства, работы мы проводили с самого начала года, по большому счёту уже в третьем квартале они были закончены. Отремонтирована и оснащена новым оборудованием по нацпроекту «Культура» поселковая библиотека. Сейчас она значительно изменилась, стала совершенно другой, более комфортной не только для взрослого населения, но и для молодёжи. Многие ходят туда с удовольствием, уже не так много молодёжи бесцельно ходит по улице.

По нацпроекту «Образование» мы привлекли много средств на оснащение кабинетов. Надо сказать, мы создали «Точки роста» и в Дедовичской школе № 1, и в Дедовичской школе № 2. Значительное количество средств, около 400 тысяч рублей, мы привлекли из своего бюджета. Кабинеты отремонтировали, оборудование поставили, получили 64 ноутбука. Ребята с удовольствием ходят в эти классы, приобретают навыки работы с компьютером.

В прошлом году по нацпроекту «Образование» мы отремонтировали спортзал в Дубишенской школе. Надо сказать, что мы очень жёстко контролировали освоение этих денег и сторговались таким образом, что у нас были остатки. На них мы купили оборудование для Дубишенской школы. Да, были претензии к подрядчику, не без этого, но в рамках претензий подрядчик понёс наказание, а спортзал сейчас находится в отличном состоянии. Надо сказать, что мы все спортивные залы отремонтировали за последние годы: и в Дедовичской средней школе № 1, и в школе № 2. Молодёжь и школьники ходят туда с удовольствием.

Продолжают работу два образовательных центра цифрового и гуманитарного профилей, «Точки роста». У нас привлечено на эти цели было где-то около 1,5 млн рублей. Мы очень тесно работаем с инвесторами, ведём переговоры, чтобы в Дедовичский район заходили и у нас работали. Создаём комфортные условия, чтобы бизнес заходил, поэтому нас слышат и стараются Дедовичский район рассматривать как инвестиционную точку.

Также мы отремонтировали газовый резервуар на установке в Вязье. Надо сказать, что на эти цели деньги выделила область, мы их полностью освоили. Резервуарные установки у нас отремонтированы, в этом году мы продолжим ремонт, чтобы люди уже могли пользоваться сжиженным газом. Проблема очень серьёзная. В своё время резервуарные установки были закрыты в связи с техническими неполадками. Сейчас мы проводим работу, чтобы газ направить непосредственно в жилые объекты.

К концу года мы провели ремонт кровли, электропроводки и котельной в Красногорской школе. Было направлено обращение к губернатору, потому что это было в конце года, когда мы принимали учебные заведения к образовательному процессу. Красногорская школа у нас не была принята в связи с тем, что там было замыкание электропроводки. Я обратился к губернатору, Михаил Юрьевич меня поддержал и направил деньги на ремонт кровли. Красногорская школа на данный момент у нас является детским садиком, потому что школльников перевели в первую сейчас. Мы детишек распределили по другим садикам, а сами приступили к ремонту.

Первоначально было выделено 5 млн рублей, мы полностью эти 5 млн освоили. И второй транш уже был направлен на ремонт электропроводки, у нас ещё средства остались, и мы смогли заменить дровяной котел в котельной. Сейчас мы уже открыли Красногорский детский садик, ребята нам устроили настоящий праздник, и мы им устроили праздник. Они очень благодарны губернатору и нам, что мы эту работу выполнили. Но мы хотим дальше продолжать ремонт этого садика, там ещё остаются проблемы с теплоснабжением, с водоотведением и с водопроводом. В этом направлении мы ещё будем работать в 2022 году. Это очень важно для Красных Горок, да и для всех жителей Дедовичского района. В прошлом году, опять же по инициативе губернатора, мы отремонтировали водопровод в деревне Погостище: было обращение к губернатору на прямой линии о том, что водопровод находится в неудовлетворительном состоянии. Губернатор на условиях софинансирования выделил деньги, мы смешанное предусмотрели, и водопровод в деревне Погостище полностью отремонтировали.

В прошлом году мы активно занимались разработкой генпланов Пожеревицкой и Шелонской волостей. Вы сказали, что привлечение инвесторов – это важное очень направление. Инвесторы в первую очередь хотят видеть назначение земли, как и где правильно организовать свой бизнес. Поэтому с учётом пожеланий инвесторов этой работой очень серьёзно занимались и в прошлом году, и в предыдущие годы. В прошлом году по нацпроекту «Здравоохранение» были привлечены средства на ремонт отделения поликлиники, отремонтирован диагностический центр, 2,6 млн рублей мы привлекли, чтобы отремонтировать нашу поликлинику.

У нас в районе мы очень активно участвуем в ТОС, в президентских грантах, чтобы привлечь деньги дополнительно. Можно будет дополнительно остановиться на этом направлении.

– Насколько я понимаю, есть и ряд переходящих с прошлого года задач, которые частично были сделаны в прошлом году и перешли на этот, 2022-й?

Геннадий Афанасьев: Мы активно занимаемся культурой, чтобы привлечь средства непосредственно в район. Мало того что мы внутри России занимаемся проектами, у нас ещё была программа сотрудничества «Россия – Латвия». Мы 5 млн рублей привлекли в поселковую библиотеку и библиотеку Красных Горок.

– Геннадий Андреевич, спасибо большое за подробный рассказ о том, что было сделано в прошлом году. Действительно, объём очень большой, есть ряд задач, переходящих на 2022 год. Давайте поподробнее остановимся на главном вопросе – привлечении инвестиций и инвесторов в ваш район.

Геннадий Афанасьев: Надежда, спасибо за вопрос. Действительно, основной акцент в своей работе мы делаем на привлечении инвесторов, чтобы они заходили в Дедовичский район. У нас есть определённое градообразующее предприятие, которое и формирует бюджет Дедовичского района, делает отчисления в региональный, федеральный бюджет. И такие предприятия, как Псковская ГРЭС, всегда на слуху и есть, и будут.

Кроме того, у нас есть серьёзные предприятия, которые зашли ещё до моей деятельности: это ДЛК, завод «Судома», такие крупные предприятия, которые формируют бюджет района. Эти предприятия мы стараемся расширять, делать всё возможное для их расширения. Кстати, на Дедовичском лесозаводе «Судома» сейчас открылся дополнительный мебельный цех. Это серьёзный объект, на который привлечено 100 рабочих: они делают мебельные щиты, чтобы их поставлять и по России, и за её пределы. В основном это берёзовые заготовки, которые поступают на мебельные фабрики.

У нас расширяется предприятие, которое уже было в составе ДЛК. Это компания «Экополис», которая занимается в основном высадкой деревьев, у них тепличное хозяйство. Мало того что они делают поставки на внутренний рынок, они ещё и за рубеж поставляют свою продукцию. Чаще всего это хвойные деревья с закрытой корневой системой. Они приобрели дополнительные земли, чтобы ещё один тепличный комплекс поставить, и успешно развиваются. Потребность большая в этой продукции. Я думаю, что это предприятие дальше будет иметь своё развитие.

Кроме этого, в прошлом году и позапрошлом у нас получало разрешение на строительство и строилось «Скангали» так называемое. Учредитель – Псковский молочный завод: они непосредственно у нас выкупили территорию, бывшую нефтебазу, и там обустроили своё производство. Они занимаются непосредственно производством, также у них прямо на месте построен зерносушильный комплекс – это так по-простому можно его назвать, но это целый объект, где идёт и транспортировка, и переработка, и хранение зерна, и они активно сейчас развиваются. Дальше они планируют у нас земли приобретать в собственность, чтобы сеять зерновые и чтобы была непосредственно своя продукция.

– Они зерновыми в основном занимаются?

Геннадий Афанасьев: Да, они в основном занимаются зерновыми культурами, они уже приобрели у нас 5 тыс. га земли, мы и дальше с ними работаем, чтобы неосвоенные земли пускать в оборот. Они активно работают в этом направлении, мы их поддерживаем. В прошлом году и в этом у нас продолжает развиваться КФХ «Дедовичская» (деревня Тягущи). Они на протяжении двух лет строили комплекс на 100 голов крупного рогатого скота. Сейчас они уже завезли 50 голов нетелей, нетели уже все стельные, уже в этом году пошли первые отёлы. Надо сказать, что предприятие очень серьёзное, нацелено на выпуск экологически чистой продукции.

Они планируют в апреле ещё закупить 50 голов нетелей, чтобы пополнить своё стадо. И вообще в перспективе в этом году они хотят построить ещё откормочный цех для непосредственно того приплода, который будет от нетелей. Также в этом году они планируют начинать строительство ещё одного объекта для крупного рогатого скота – ещё одной фермы.

– То есть у них в планах такое расширение глобальное?

Геннадий Афанасьев: Да, в планах у них расширение. Я со всеми инвесторами в хороших отношениях, мы с ними поддерживаем постоянную связь. Хочу сказать, что в Дедовичском районе много объектов было бросовых. Когда я пришёл, эти объекты в основном разбирались, потому что не было никакого производства. Мы продали так называемую сельхозтехнику, которая есть во всех районах, чтобы там организовать производство. Туда зашли инвесторы из Санкт-Петербурга, на базе сельхозтехники у нас создано ООО «Бивит», которое занимается производством жидких органических удобрений и протеина. Ввод в эксплуатацию этого здания ожидается в 2022 году. В этом году они хотят уже полностью наладить своё производство. Сейчас проводятся все подготовительные мероприятия, предприятие не стоит на месте, развивается. Хочу сказать, что оно всё-таки в этом году будет запущено.

На территории района имеются свободные земли для реализации инвестиционных проектов, в том числе особая экономическая зона. У нас 200 га земли отмежовано вблизи Псковской ГРЭС, чтобы включить в особую экономическую зону. Сейчас идут переговоры на уровне правительства. Большое спасибо области, что работает непосредственно с правительством, чтобы привлечь инвесторов в эту особую экономическую зону. Эти 200 га земли, которые у нас образованы, переданы непосредственно в область, чтобы мы совместно работали в плане привлечения инвесторов. Хочу сказать, что буквально на прошлой неделе я встречался с инвесторами из Санкт-Петербурга, они имеют намерение закрепиться на этой и на близлежащих территориях, организовать производство сжиженного природного газа. Понимание есть, инвесторы серьёзные, мы также были в контакте непосредственно с областью, чтобы понять намерения инвесторов.

Думаю, что в этом году нас ожидает приход нового инвестора на площадку Псковской ГРЭС. Ещё есть один инвестор – «Криомашгаз», который получил и разрешение на строительство, и лимиты у него на газ есть, и земли он приобрёл в собственность. Но, к сожалению, он свой проект не реализовывает на протяжении четырёх лет. Я думаю, что сейчас в связи с тем, что приходит инвестор, он активизируется. Думаю, что ещё одно производство у нас в Дедовичах будет.

Есть и небольшие предприятия, которые у нас работают непосредственно на территории Дедовичского района. Это швейные цеха: у нас четыре цеха организовали работу в Дедовичском районе. В области лесного хозяйства есть отдельное крупное предприятие, такое как «Лесник». Есть предприятия более мелкие, которые работают с лесом. Но тем не менее я говорю, что в сельском хозяйстве у нас появились два инвестора. У нас издавна был такой аграрный район, как и практически во всей области. Мы делаем уклон на то, чтобы осваивать наши муниципальные земли, которые невостребованы и никак не осваиваются, чтобы на земле работали инвесторы.

– Спасибо большое, Геннадий Андреевич. Я, наверное, коллегам предоставлю слово. Возможно, у них уже появились вопросы.

– Геннадий Андреевич, добрый день. Александр Машкарин, Псковское агентство информации. У меня такой вопрос, мы его традиционно задаём всем нашим коллегам, которые у нас бывают. Как-то так складывается, что есть бренды областные, которые известны и за территорией региона, и за пределами региона. Но каждый раз из слов ваших коллег, глав муниципалитетов, мы узнаём о том, что существуют какие-то производства, как вы нам сегодня рассказывали, которые известны внутри района, которые поставляют продукцию за пределы даже региона нашего, Псковской области, но об этом мало кто знает. В Гдовском районе – «Гдовская крепость» (молоко), про рыбу я уже молчу, в Опочке в своё время были огнетушители. В Дедовичском районе, может быть, есть такие небольшие производства фермерские, которыми в вашем районе гордятся и знают, может, они в Питере известны, но вот во всей Псковской области они мало известны? Можете назвать таких два-три бренда или производства?

– Да, Невель нам рассказывал про улиток для столичных ресторанов.

Геннадий Афанасьев: Спасибо за вопрос. Дело в том, я уже говорил, что у нас существует такое предприятие, как ООО «Лесозавод «Судома», которое специализируется на выпуске уникальных экологически чистых материалов. Надо сказать, что у завода «Судома» постоянно концентрируется большое количество машин, в основном из стран Европы, в том числе из Азии, Прибалтики. Наша продукция лесозавода «Судома» широко известна не только внутри России, но и за её пределами, и в Саудовской Аравии, и в Австралии, и в Израиле. Эта продукция пользуется спросом. Предприятие очень серьёзное, предприятие, которое дальше развивается. Я сказал, что там уже организовано производство мебельного щита.

Завод «Судома» прославляет Дедовичский район. Также прославляет его и Псковская ГРЭС. Их продукция, электроэнергия, известна и внутри района, и за пределами района, и за пределами даже области. Закольцованная система, которая поставляет электроэнергию во все регионы. Также и лесозавод «Судома», который славится своей продукцией.

– А там какая продукция?

Геннадий Афанасьев: В основном вся продукция из лесоматериалов: доски, щиты, термопродукция, глубокой переработки древесина идёт. В общем, там они большей частью делаются на заказ. Какая продукция непосредственно, какие заявки поступают – так они и изготавливают. Возможности у них неограниченные. Они могут делать всё что угодно. А сейчас они ещё одно предприятие организовали, открыли буквально год назад: это производство брикетов. Они делают непосредственно из материалов брикеты и поставляют и внутри российского рынка, и за пределы.

– А есть ли у вас какие-нибудь сыровары или хлебопёки интересные?

Геннадий Афанасьев: Да, есть у нас небольшие производства, но, опять же, небольшие, масштабных у нас производств нет. Почему? Потому что, как я уже сказал, продукция, которая выпускается у нас в районе, ещё недостаточная, чтобы организовать какое-то производство. Те инвесторы, которые у нас заходят в Тягущи: мы разговаривали непосредственно с инвестором, он планирует организовать не только производство, но и переработку своей сельхозпродукции, чтобы её поставлять и на внутренний рынок, и, может, на зарубежный. Вообще он планирует построить несколько ферм, пять ферм по 100 голов. Мы сейчас смотрим, где есть у нас невостребованные земельные паи, и ему предлагаем, чтобы он их осваивал. Есть отдельные производства небольшие – и в Дубишно, и в Погостище – по производству сыра, но они работают на внутренний рынок. Таких крупных производств, к сожалению, пока нет. Но мы ждём их развития.

– Под внутренним рынком вы имеете в виду только район или по региону ещё расходится?

Геннадий Афанасьев: Нет, по региону и за пределы региона они возят свою продукцию и поставляют её. Небольшими партиями, но поставляют.

– Это сыры? Псковская область теперь однозначно славится своими сырами: везде есть свои сыровары какие-то известные. Дело в том, что если в каждом районе, если так посмотреть, у нас появляется какой-то фермер, производящий что-то интересное, туда можно заманивать туристов: это как гастрономический тур. А была информация как-то, что хотели использовать потенциал Псковской ГРЭС для производства там форели, насколько мне известно. Такой инвестор как-то заходил к вам, да?

Геннадий Афанасьев: У нас есть два инвестора, которые имеют рыбные хозяйства: это в основном водохранилище Псковской ГРЭС, где сбрасывается тёплая вода и создаются комфортные условия, чтобы развивать там рыбное производство. Такие два рыбных предприятия есть, они эффективно работают. Надо сказать, что свою продукцию они вывозят как внутри Псковской области, так и за пределы, в Санкт-Петербург и в Москву. Наша продукция пользуется серьёзным спросом. Там в основном форель и осётр.

Они развивают своё производство. К сожалению, есть перебои в работе Псковской ГРЭС. Сказывается это и на работе рыбных хозяйств. Но тем не менее производство привлекательное, и оно расширяется.

– Значит, всё-таки есть. Спасибо большое. Коллеги, пожалуйста, ещё вопросы.

– Лариса Малкова. Когда человек живёт в многоквартирном или малоквартирном доме, прежде всего он мечтает о том, чтобы при выходе из подъезда его нога не оказалась в луже, чтобы не были разбиты скамеечки, чтобы дети играли на площадках. Скажите, пожалуйста, по программе «Формирование комфортной городской среды» какие-то территории, может общественные и дворовые, попали в программу 2022 года?

Геннадий Афанасьев: Спасибо. Действительно, вся область, и мы не исключение, работает по нацпроектам, в том числе по «Комфортной городской среде». И нам в этом году выделено 2 млн 943 тыс. рублей. Мы планировали, рейтинговое голосование объявляли в прошлом году и выбрали две общественные территории: это благоустройство пешеходной дорожки на улице Энергетиков, от дома № 4 на улице Октябрьской до дома № 39 (участок на сумму 1 млн 357 тысяч), и благоустройство территории общего пользования посёлка Дедовичи на улице Интернациональной, участка от улицы Пионерской до улицы Новой на сумму 1 млн 586 тысяч. Надо сказать, что один объект будет у нас полностью приведён в соответствие, и мы мало того что этот объект непосредственно завершим, благоустроим эту дорожку на улице Энергетиков, – мы там проведём капитальный ремонт дороги, то есть синхронно все эти работы выполним. И в основном сейчас обращается внимание на то, чтобы синхронно, если работы делаем, какую-то территорию, то всё в комплексе делать. Поэтому эти две территории мы обязательно благоустроим. Естественно, мы не будем на этом останавливаться. И мы эти деньги освоим.

Мы нацелены на то, чтобы либо попросить, либо привлечь где-то дополнительные деньги для того, чтобы территорию благоустроить. Потому что хочется больше сделать, но понимаем, что область большая, не для всех районов можно выделить эти средства. Но основной упор делается, конечно, на освоение денег. Мы сейчас уже третий раз объявили конкурс на эти работы, заявленные подрядчики у нас дважды не вышли. В сфере производства не все хотят работать. Третий раз уже выходим, есть понимание, кто у нас должен зайти на площадку, чтобы участвовать в реализации этих проектов. Стараемся создать для людей комфортные условия.

Да, много нареканий возникает в плане уборки посёлка, ну, наверное, как и везде по области. Мы реагируем на жалобы сразу, стараемся по возможности устранить те недостатки, которые есть. Зима в этом году очень снежная. Естественно, она очень много проблем нам дала, особенно коммунальщикам. Возможности у нас небезграничные в уборке территории, но мы стараемся сделать всё возможное, чтобы территории держать в порядке. Как я сказал, будем в рамках претензий работать с подрядчиками, которые в прошлом и позапрошлом году у нас работали, чтобы благоустроить эти территории.

Хочу сказать, что мы многое делаем в рамках благотворительности. Мы где-то два года назад проявили инициативу, начали благоустройство парка напротив лесозавода «Судома». Там была болотистая, заросшая кустарником местность, и эта территория, расположенная посреди посёлка, не совсем вписывалась в эту территорию. Мы там полностью расчистили кустарник, провели подсыпку территории, высадили деревья и вырыли пруд – и всё это в рамках благотворительности. Территория большая, там порядка 6 га земли. В этом году мы планируем ещё посадить деревья, есть понимание с «Экополисом», которые непосредственно выращивают деревья. Они в рамках благотворительности посадят там деревья, кустарники. Они также планируют в этом месте поставить спортивную и детскую площадки. Стараемся не только бюджетные или другие средства пустить, использовать, но ещё и внебюджетные средства благотворителей привлечь на такую позитивную работу, на работу, направленную на комфорт жителей района.

– Это очень хороший пример, когда, как вы рассказали, несколько предприятий вместе с вами сорганизовались и сделали такой замечательный парк в центре города.

Геннадий Афанасьев: Да, практически в центре посёлка.

– Замечательно.

Маргарита Смирнова: Ещё один вопрос. Вы нам обещали рассказать, как в районе развиваются ТОС. Есть ли примеры эффективной работы?

Геннадий Афанасьев: Как я уже сказал, у нас эффективно развиваются ТОС, хотя палка-то о двух концах, как говорится. Если мы просим, вернее, участвуем в конкурсах, мы эти деньги должны освоить. Мы очень активно ведём переговоры с главами сельских волостей, я их нацеливаю на то, чтобы они участвовали в создании ТОС. И у нас в прошлом году было создано девять территорий общественного самоуправления. Мы участвовали в первом конкурсе, который был объявлен в начале года, привлекли более 2 млн рублей на то, чтобы привести в порядок общественные территории. Да, пусть там небольшое количество денег, 200 тысяч, но тем не менее в одно и то же ТОС можно вкладываться несколько раз и продолжать благоустраивать территории. По этому принципу и идём. Естественно, отдаётся предпочтение тем, кто наиболее красочно, иллюстрировано и доходчиво написал проекты. Поэтому мы упор делаем на качество этой работы. У нас девять ТОС создано, 11 победило.

Надо сказать, что много поселений сейчас очень активно включились в этот процесс, хотя сначала не очень хотели. Они благоустраивают общественные территории, делают пруды, зоны отдыха, пешеходные дорожки. В прошлом в посёлке у нас победили три ТОС, которые мы благоустроили. Совсем другие условия стали! Мы стараемся и людей вовлекать в этот процесс, чтобы они писали эти проекты, сами реализовывали и сами, своими руками создавали эти территории. Почему? Потому что когда человек сделает что-то своими руками, рука не поднимается сломать. В этом направлении мы очень серьёзно работаем с людьми, очень активно они участвуют у нас: и депутаты в том числе, и просто граждане из жилых домов, инициативные группы, старшие домов. Этот путь действительно востребованный. Уже объявлен конкурс, в этом году с 15 февраля и до 15 марта будет осуществляться приём заявок.

В инициативных проектах тоже очень активно участвуем. Это тоже непосредственно бюджет области: мы привлекли в прошлом году 2 млн 200 рублей, чтобы асфальтировать улицу в посёлке Пожеревицы, в сельской местности. И люди с удовольствием это всё восприняли. Думаю, что в этом году будет больше заявок в рамках инициативных проектов.

Если уж говорить о проектах, которые мы реализовываем, нужно отметить очень серьёзный проект, который мы сейчас стараемся реализовать и где участвуем, – федеральный проект «Курс развития сельских территорий». Мы хотим привлечь около 500 млн рублей для того, чтобы благоустроить свои территории. Туда вошли две школы, первая и вторая, два пришкольных стадиона, три дома культуры – центральный Дом культуры, в Красных Горках и Дубишно, а также два водопровода – это Вязье и Красные Горки. Мы дополняем эту программу каждый год, чтобы привлечь дополнительные средства, в этом году мы будем эту программу дополнять.

Большое спасибо области, потому что, вы сами понимаете, каждый нацпроект, каждая программа требуют какого-то финансирования – именно на проектную деятельность, на подготовку смет. Мы почувствовали поддержку со стороны губернатора и эти средства потратили именно на подготовку проектов, смет, госэкспертизы и так далее, чтобы в районе эта программа существовала. И по поводу реформирования ЖКХ: мы в этом году хотим реализовать проект ремонта канализационных очистных сооружений. Так называемые КОС в деревне Вязье требуют определённого ремонта. Мы написали проект в прошлом году, сейчас уже заканчивается экспертиза. В этом году мы хотим привлечь около 16 млн рублей из Фонда реформирования ЖКХ, чтобы отремонтировать канализационно-очистные сооружения в деревне Вязье. Спасибо.

– Да, спасибо большое, у вас очень хорошие планы. Маргарита Николаевна, теперь вам предоставлю слово по вопросам, которые вам как главному редактору газеты поступают от местных жителей. Что непосредственно волнует жителей Дедовичского района?

Маргарита Смирнова: Геннадий Андреевич, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» к 75-летию Великой Победы Министерством транспорта был разработан проект улицы Победы. И в него вошла наша улица Гонзина, центральная. И она до сих пор не отремонтирована. Когда её планируется отремонтировать?

Геннадий Афанасьев: Спасибо вам, Маргарита Николаевна, вопрос действительно серьёзный, стоит и на повестке дня, и сегодняшнего нашего диалога. И у жителей всегда на слуху эта улица. Улица Гонзина – центральная улица посёлка Дедовичи. Почему центральная? Мало того что она названа именем легендарного командира отряда «Грозный», который у нас во время войны возглавлял партизанское движение, она ещё и востребована, потому что там очень интенсивное движение, там сконцентрировано всё движение и в старую часть посёлка, и в новую. У нас там сосредоточены три предприятия: «Экополис», Дедовичская лесная компания, «Судома» (по этой дороге передвигается), ООО «Лесник». Естественно, эта улица требует первоочередного ремонта. Сейчас она находится в ужасном состоянии, очень разбита – и сама улица, и обочина.

Буквально два дня назад было совещание с губернатором, и я ставил вопрос о том, чтобы эту улицу отремонтировать. Губернатор уже дал поручение, чтобы отремонтировать её по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Там часто проезжают иностранцы на своих машинах, видят такое состояние улицы, естественно, реагируют на то, какие условия создаются для перемещения транспорта.

Со своей стороны я буду делать всё возможное, чтобы эту улицу как-то отремонтировать. Буду пытаться донести своё видение ремонта этой улицы. И спасибо большое ещё раз губернатору, он меня услышал, дал поручение. Невзирая на то что средства у нас по безопасным и качественным дорогам уже большей частью распределены, надеюсь, что за счёт экономии нам удастся отремонтировать эту улицу. У нас есть проблемная улица: улица Комсомольская не завершена, от моста и до вокзала. И очень проблемная у нас дорога на Вязье – там 600 человек проживает, давно народ просит эту дорогу отремонтировать. Там у нас 5 км осталось. Спасибо области, в рамках объёмных два участка по 5 км отремонтировали, остаётся всего 5 км. Поэтому люди очень ждут. Этот участок дороги у нас подтапливается без конца, когда Псковская ГРЭС производит сброс воды из водохранилища. Поэтому он всегда в ужасном состоянии находится, и люди в первую очередь обращают внимание на то, что надо произвести ремонт этой дороги. Мы прислушиваемся к людям, я пытаюсь донести эту информацию до администрации области, губернатору обозначаю эти вопросы, чтобы нам помогли в ремонте этой дороги.

– Вот такие важные объекты. А есть какие-то дороги, которые будут отремонтированы в 2022 году, на которые уже выделены деньги? Уже всё внесено в план?

Геннадий Афанасьев: Как я уже сказал, я обозначил региональные дороги, которые у нас хотят чтобы были отремонтированы. И улица Гонзина, как я уже сказал, включена в план ремонта, но не за счёт БКД, а за счёт объёмных средств. Конечно, более качественно хотелось бы сделать эту улицу, потому что это центральная улица. Мы делали очень много наших местных дорог. Финансирование у нас небольшое, около 15 млн рублей в среднем выходит на ремонт. Но все 15 млн мы стараемся использовать максимально эффективно, чтобы отремонтировать большую часть дорог с асфальтовым исполнением, потому что грунтовое покрытие мы либо за счёт инвесторов стараемся делать, либо за счёт собственных средств.

Надо сказать, что в прошлом году было вынесено решение суда по инициативе прокуратуры, нас обязали четыре местные дороги сделать решением суда. Хочу сказать, что мы эти дороги сделали, но несколько позднее, потому что населённые пункты, к которым ведут эти дороги, малочисленные. Там проживает по два-три человека. Мы приоритет отдаём тем дорогам, где проживает большее населения. Но тем не менее нас обязал суд, и уже в кассационном порядке рассматривался этот вопрос, оставили без изменения решение Дедовичского суда, поэтому дороги мы обязательно будем делать. Опять же, я не пошёл по тому принципу, чтобы потратить деньги на эти дороги из 15 млн и отремонтировать эти дороги. Это самый простой вариант. Я изыскиваю внутренние резервы, чтобы эти дороги отремонтировать. Если бы можно было отремонтировать их за счёт средств, которые выделяются, это обошлось бы в 13,5 млн рублей. Практически все деньги бы мы потратили на эти дороги. Поэтому стараемся экономить и искать деньги в других источниках.

Маргарита Смирнова: Геннадий Андреевич, вопрос, который волнует сельских жителей. В ноябре 2021 года газета «Коммуна» писала о том, что началось строительство ФАПа в деревне Погостище. Туда завезли бетонные блоки, установили электрический столб, и на этом всё завершилось. Когда будет построен ФАП в Погостище?

Геннадий Афанасьев: Да, действительно, по программе здравоохранения у нас, да и по всей области, идёт строительство новых ФАПов, и Погостище не исключение. В позапрошлом году отмежевали этот участок, в прошлом году началось строительство, уже мы все технические условия там подготовили, подрядчик определён и получил разрешение на строительство. Надо сказать, что контракт у него двухгодичный, то есть прошлого и этого года. В этом году фельдшерско-акушерский пункт в деревне Погостище будет построен.

Кроме того, у нас на этот год запланированы ещё два ФАПа: в Дубишно и в Крупце. Возможно, будет переходящий контракт, на следующий год, во всяком случае строительство на этот год предусмотрено. Кроме этого, непосредственно в начале года уже поступили предложения из комитета здравоохранения, чтобы нам отмежевать ещё два участка под строительство ФАПов – в Сорокино и в Красных Горках. Надо сказать, что в Сорокино ФАП ещё более-менее нормальный. Поэтому мы сейчас ведём активную переписку с комитетом здравоохранения, чтобы заменить объект на Дубровку. Мы сейчас готовим всю документацию на три ФАПа, межуем участки, готовим техническую документацию. Но предполагаем, что замена будет произведена с Сорокино на Дубровку.

Надо выразить огромные слова благодарности администрации области, очень много внимания уделяется нашей районной больнице. В начале моей работы больница была в безобразном состоянии по большому счёту. Кровля требовала ремонта – сейчас она полностью отремонтирована в двух корпусах. Отремонтирована кровля в поликлинике. Фасад отремонтирован в нашей больнице. Сделан ремонт в двух помещениях – хирургическом и терапевтическом. В диагностике сейчас делается ремонт.

В этом году нам направляют 15 млн рублей, чтобы отремонтировать все коммуникации в подвале больницы. У нас там будут проводиться работы по замене водопровода, по замене канализации и по замене теплотрассы, теплоразводки, которая идёт в подвальное помещение. Поэтому больница приобретает совсем другой вид. А в прошлом году поступило новое оборудование, чтобы оснащать кабинеты, чтобы больница развивалась. Есть проблемы с персоналом, конечно, серьёзные, потому что персонал стареет, не хватает медицинских работников. Над этой проблемой тоже работаем.

– Медицинская кадровая проблема – это везде, к сожалению.

Маргарита Смирнова: Ещё один проблемный вопрос, который волнует жителей деревни Чернецово, – отсутствие мобильной связи и Интернета. Ответ, который мы получили и опубликовали в газете от комитета по связи, естественно, жителей не удовлетворил, потому что там говорилось о голосовании жителей деревни Чернецово и близлежащих деревень. Как они могли проголосовать, если у них нет связи? Они просят, чтобы у них эту связь наладили. Как планируется решить эту проблему?

Геннадий Афанасьев: Да, такая проблема существует. Действительно, голосование было объявлено на портале госуслуг, и люди в таких труднодоступных местах, как Чернецово, Вязье, Сорокино, естественно, не могли участвовать в интернет-голосовании, поскольку там отсутствует мобильная связь. То состояние дел, которое существует на сельских территориях, в первую очередь в центральных усадьбах, конечно, нас не удовлетворяет. Поэтому мы сейчас пошли по другому пути, и главы сельских поселений собирают подписи у всех граждан, которые обозначают эту проблему. Сейчас озадачены все главы сельских поселений, чтобы такие письма они готовили. Ко мне поступают такие заявления, я работаю непосредственно с администрацией области, с управлением цифрового развития и сюда эти письма направляю. Стараюсь контролировать этот процесс. Думаю, что в ближайшее время изменения у нас произойдут. Тем более у нас есть уже некоторые проекты в части установки вышек сотовой связи. Пока не буду обозначать, в каких местах, потому что не хочется людей успокаивать в этом деле. Когда уже будет конкретика в этих вопросах, тогда уже информацию доведу.

– Будем надеяться, что благополучно, хорошо разрешится эта ситуация. Спасибо большое. Хотелось бы поговорить о планах. Сегодня уже много сказали о том, что часть работ, которые были начаты в 2021 году, перейдёт на этот, и вы уже обозначили конкретные планы и по объектам ЖКХ, и по ремонту дорог. Какие основные задачи стоят в 2022 году? Что у вас в приоритете?

Геннадий Афанасьев: В приоритете у нас очень много вопросов. Я уже обозначал дороги, которые мы собираемся асфальтировать, региональные и местные дороги будем ремонтировать. Это, естественно, то, что необходимо людям. Кроме того, мы в этом году получили транш в администрации области в размере 6 млн рублей, чтобы отремонтировать филиал музея блокады и обороны Ленинграда. У нас есть здание в посёлке Дедовичи, находится на улице Яковлева, 11. Есть с администрацией Санкт-Петербурга понимание, что они разместят там филиал музея обороны Ленинграда. От нас требуется ремонт здания. Поэтому спасибо губернатору, в начале года выделил 6 млн рублей, чтобы начать ремонт этого здания. В первом полугодии собираемся освоить все 6 млн рублей и получить транш в размере 9,5 млн рублей, чтобы полностью отремонтировать это здание.

Мы обязательно его отремонтируем в этом году при условии софинансирования, дадим Санкт-Петербургу, чтобы они там разместили свои штаты, они сами будут решать социальные вопросы, связанные с обслуживанием здания, с привлечением работников, размещением экспозиций. И в этом здании мы также планируем разместить экспозицию, связанную с партизанским движением. Было совещание на уровне Беглова [губернатор Петербурга. – Ред.], мы активно очень работаем с директором «Блокады и обороны Ленинграда» Санкт-Петербурга Лезик Еленой Витальевной. Она, кстати, приезжает к нам пятого числа на Отправку обоза, будет находиться у нас с официальным визитом.

У нас также в прошлом году начат капитальный ремонт объездного моста. Деньги серьёзные, 285 млн рублей, их мы тоже получили благодаря помощи администрации области и лично губернатора. Этот объект планируется сдать в начале следующего года. Будем надеяться, что мост будет введён в эксплуатацию несколько раньше.

По «Точкам роста»: у нас планируются «Точки роста» в Дубицкой и Пожеревицкой школах, мы тоже выделаем свои средства, чтобы отремонтировать классы в этих школах. Надо привлечь региональные и федеральные средства, чтобы эти классы открыть и ребята могли заниматься спокойно.

По нацпроекту «Культура» мы в этом году получаем 10 млн рублей на ремонт нашей центральной библиотеки, будем закупать оборудование, производить ремонт, создавать условия, чтобы люди как можно больше её посещали. По нацпроекту «Образование» я сказал, что у нас в Пожеревицах и Дубишно будет. Также мы планируем ремонт коммуникаций в посёлке Дедовичи. Будем продолжать за счёт своих средств. Без этого никуда не деться.

За счёт собственных средств мы будем ремонтировать дороги в посёлке Дедовичи, улицу Октябрьскую, от дома № 30 до дома № 39, и переулок Лесной. Кроме того, будем ремонтировать дорогу Дубишно – Аничкино – Кривы: тоже проблемная очень дорога. И сделаем дорогу в деревню, где у нас расположена могила Лёни Голикова. Обязательно её сделаем, чтобы гости, которые приезжают, ехали по хорошей дороге. В прошлом году мы отремонтировали сам памятник. Хочу сказать, что шефство над этим памятником взяла Псковская ГРЭС. Они уже себя очень активно проявляют, расчищают и благоустраивают территорию, подъездные пути. Думаю, что в этом году там всё очень преобразится.

Очень много планов в продолжение той работы, которую мы начали ещё в прошлом году. Догазификация – та проблема, которая волнует всю область. И население в первую очередь к нам обращается по поводу газификации населённых пунктов. Хочу сказать, что в этом году у нас также работает программа догазификации. У нас один населённый пункт рассматривается: посёлок Дедовичи. Мы отобрали все заявления граждан, они готовят техническую документацию, чтобы участвовать в этой программе. Очень надеемся, что в этом году посёлок, частный сектор, будет полностью газифицирован. Много обращений у людей в части газификации непосредственно района. Поэтому мы активно работаем с «Газпромом», чтобы понимать, в какие сроки это будет выполнено, и объяснять это людям.

Маргарита Смирнова: Приближается важная для Дедовичского района дата – 80-летие отправки продовольственного обоза в блокадный Ленинград. Местные жители, конечно, интересуются, как нынче будут отмечать эту дату.

Геннадий Афанасьев: Да, дата, действительно, юбилейная: 80 лет со дня отправки обоза. Хотелось бы широко эту дату отметить. Но пандемия и в Дедовичском районе, и внутри области нам немного связывает руки. Но тем не менее мы этот праздник обязательно отметим, чтобы люди почувствовали атмосферу праздника, чтобы завязать определённые связи с другими регионами, реализовать на территории района определённые проекты. У нас очень много гостей приглашено из Санкт-Петербурга, из Ленинградской области, из Новгородской области, но с учётом рекомендаций Роспотребнадзора. Приедет к нам директор «Блокады и обороны Ленинграда» Лезик Елена Витальевна в эти дни, чтобы сконцентрировать свою работу в последующие месяцы. Разговор, естественно, будет касаться и наших перспектив взаимоотношений со всеми людьми, которые будут приезжать.

Сейчас с новгородцами очень тесную связь завязали, с Ленинградом. Перспективы есть. Не буду забегать вперёд, очень надеюсь, что наше сотрудничество будет развиваться. Кроме того, мы планируем пройти по местам прохождения обоза. К сожалению, в связи с погодными условиями весна ранняя наступает, погодные условия немножко изменились, поэтому поедем на технике, не будет у нас лыжного десанта по всему пути. Но порядка 10 км ребята пойдут на лыжах, чтобы пройти именно по тому маршруту, по которому двигался партизанский обоз. На технике мы будем выходить непосредственно в Новгородскую область, там будет одна ночёвка, и потом будем возвращаться в Дедовичский район.

Мы привлекаем для участия в этом празднике не только наших гостей, но и всё население. Потому что праздник именно для всего населения, там будут и условия определённые созданы, чтобы население могло окунуться в атмосферу праздника, отведать нашей партизанской каши, посидеть возле костра, послушать программу. Много будет мероприятий, связанных с официальной и с неофициальной частью, поэтому всех жителей Дедовичского района и региона я приглашаю на этот праздник, чтобы поучаствовать, чтобы осталось хорошее впечатление о пребывании на Дедовичской земле.

– Спасибо большое, Геннадий Андреевич. Я хочу вас поблагодарить за ваше интересное интервью, за то, что так детально рассказали о жизни Дедовичского района, спасибо большое. Я желаю вам благополучной реализации всех ваших планов. А Маргариту Николаевну хочу поблагодарить за помощь в организации и проведении пресс-конференции. Всего доброго.