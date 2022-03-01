В России наблюдается снижение заболеваемости COVID-19

11:15, 01 марта 2022, ПАИ

По итогам последней недели показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией на территории России снизился на 27,6%. Об этом сообщает RT на русском со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

В ведомстве рассказали, что, по итогам восьми недель 2022 года, в РФ зарегистрировано 875 280 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Показатель заболеваемости составил 596,45 на 100 тысяч населения.

10,7% случаев заболеваний приходится на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург, 89,3% - на остальные субъекты страны. Рост заболеваемости зафиксирован только в шести регионах.