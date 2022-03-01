Более 97 тысяч человек заболели COVID-19 в России за сутки

11:35, 01 марта 2022, ПАИ

За последние сутки в России выявлено 97 333 новых случая заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

28 февраля в стране зафиксировано 786 летальных исходов от COVID-19. За сутки в России полностью выздоровело от коронавируса 172 813 человек.

Всего по состоянию на 1 марта в России выявлено 16 495 369 случаев заболевания коронавирусом, 13 748 465 пациентов выздоровело, 352 446 – умерло.