Более 97 тысяч человек заболели COVID-19 в России за сутки
За последние сутки в России выявлено 97 333 новых случая заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
28 февраля в стране зафиксировано 786 летальных исходов от COVID-19. За сутки в России полностью выздоровело от коронавируса 172 813 человек.
Всего по состоянию на 1 марта в России выявлено 16 495 369 случаев заболевания коронавирусом, 13 748 465 пациентов выздоровело, 352 446 – умерло.
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