Анна Попова назвала долю омикрона среди случаев COVID-19 в России

12:56, 01 марта 2022, ПАИ

Доля омикрон-штамма коронавируса в России выросла до 95,1%. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе селекторного совещания с управлениями ведомства по субъектам РФ, сообщает пресс-служба ведомства.

Эту цифру получили в результате секвенирования 109 816 геномных последовательностей SARS-CoV-2. Доля штамма дельта при этом составляет 4,2 %, остальных вариантов – 0,7 %.

Анна Попова также сообщила о снижении заболеваемости коронавирусом в России.

«По итогам восьми недель 2022 года в стране зарегистрировано 875 280 случаев заболевания COVID-19. Показатель заболеваемости составил 596,45 на 100 тысяч населения, что на 27,6 % ниже, чем на прошлой неделе», – заключила глава Роспотребнадзора.