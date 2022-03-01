В Пскове начался ремонт тротуаров на улице Советской Армии
В Пскове в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» стартовали работы по ремонту тротуаров на улице Советской Армии, сообщили в пресс-службе администрации города.
Подрядная организация проводит снос деревьев и выкорчевку пней на участке от улицы 1-я Поселочная до улицы Железнодорожной. При наступлении благоприятных погодных условий подрядчик приступит к демонтажу бортового камня и разборке основания тротуара. Всего планируется отремонтировать более 5 километров тротуара. Срок выполнения работ – 18 августа 2022 года.
Заказчиком ремонта выступает Управление городского хозяйства администрации города Пскова. Подрядной организацией – ООО «Дорожное строительное монтажное управление».
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