Правительство запустит новый портал для публикации проверенной информации

16:47, 01 марта 2022, ПАИ

Правительство запускает новый информационный портал Объясняем.рф, который будет являться проверенным и оперативным источником информации, пишет РИА Новости со ссылкой на вице-премьера России Дмитрия Чернышенко.

Портал будет работать по аналогии Стопкоронавирус.рф. Кроме того, будут размещены ответы на вопросы граждан, которые были собраны из социальных сетей в каждом регионе страны, — от транспортного сообщения до вопросов финансовой стабильности и работы учебных заведений.

Также имеется форма обратной связи, благодаря которой граждане смогут задавать интересующие их вопросы. Подать обращение можно будет через страницы Объясняем.рф в социальных сетях.