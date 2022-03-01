Правительство запустит новый портал для публикации проверенной информации
Правительство запускает новый информационный портал Объясняем.рф, который будет являться проверенным и оперативным источником информации, пишет РИА Новости со ссылкой на вице-премьера России Дмитрия Чернышенко.
Портал будет работать по аналогии Стопкоронавирус.рф. Кроме того, будут размещены ответы на вопросы граждан, которые были собраны из социальных сетей в каждом регионе страны, — от транспортного сообщения до вопросов финансовой стабильности и работы учебных заведений.
Также имеется форма обратной связи, благодаря которой граждане смогут задавать интересующие их вопросы. Подать обращение можно будет через страницы Объясняем.рф в социальных сетях.
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